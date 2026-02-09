Nippon Shinyaku Aktie
ISIN: US65461U1088
|
09.02.2026 06:14:06
Nippon Shinyaku 9-month Profit Down, Revenues Rise; Sees Weak Profit, Higher Revenues In FY
(RTTNews) - Nippon Shinyaku Co., Ltd. (NPPNY.PK, 4516.T), a Japanese maker of pharmaceuticals and foodstuffs, reported Monday lower profit in the first nine months of fiscal year ending March 31, despite year-over-year growth in revenues.
Looking ahead for the full year, the company now projects profit attributable to owners of parent of 26.30 billion yen or 390.20 yen per basic share, down 19.2 percent from last year, and operating profit of 33 billion yen, down 6.9 percent year-over-year.
For the year, the company now projects revenue of 170 billion yen, a growth of 6.1 percent from last year.
In the nine-month period, the company posted profit attributable to owners of the parent of 25.84 billion yen, 9.5 percent lower than 28.55 billion yen last year. Earnings per share fell to 383.50 yen from 423.84 yen a year ago. Operating profit stood at 32.33 billion yen, down 1.3 percent from prior year's 32.75 billion yen.
Revenue, however, grew 4.8 percent to 127.15 billion yen from 121.32 billion yen in the previous year.
In Japan, the shares were trading 0.65 percent higher at 5,075.00 yen.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nippon Shinyaku Co Ltd Registered Shs Unsponsored American Deposit Receipt Repr 0.25 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Nippon Shinyaku Co Ltd Registered Shs Unsponsored American Deposit Receipt Repr 0.25 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.