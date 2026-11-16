Nippon Shinyaku: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Shinyaku hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 79,55 JPY gegenüber 111,36 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 48,76 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at