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16.11.2026 06:31:29
Nippon Shinyaku gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nippon Shinyaku hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Nippon Shinyaku im vergangenen Quartal 306,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Shinyaku 272,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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