Nippon Shinyaku hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Shinyaku hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 111,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 90,69 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,10 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40,20 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at