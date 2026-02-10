Nippon Shinyaku hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nippon Shinyaku hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 149,62 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Shinyaku ein EPS von 180,84 JPY je Aktie vermeldet.

Nippon Shinyaku hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at