17.11.2025 06:31:29
Nippon Shinyaku präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Shinyaku stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Nippon Shinyaku mit einem Umsatz von insgesamt 271,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
