18.05.2026 06:31:29

Nippon Shinyaku vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Shinyaku stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 57,50 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Shinyaku 59,47 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43,64 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon Shinyaku einen Umsatz von 38,91 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 441,00 JPY. Im Vorjahr waren 483,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nippon Shinyaku 170,77 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 160,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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