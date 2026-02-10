Nippon Shinyaku veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Shinyaku lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Shinyaku noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Shinyaku in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 308,2 Millionen USD im Vergleich zu 275,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at