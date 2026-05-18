Nippon Shinyaku: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nippon Shinyaku gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Nippon Shinyaku hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 278,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 255,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,730 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Nippon Shinyaku 0,790 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Shinyaku im vergangenen Geschäftsjahr 1,13 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Shinyaku 1,05 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at