Nippon Shokubai: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Shokubai hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,39 JPY gegenüber 33,59 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 99,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at