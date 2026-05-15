Nippon Shokubai hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nippon Shokubai hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 16,33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Shokubai noch ein Gewinn pro Aktie von 22,28 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Shokubai im vergangenen Quartal 100,57 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Shokubai 100,73 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 112,15 JPY, nach 113,90 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Nippon Shokubai mit einem Umsatz von insgesamt 399,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -2,31 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at