Nippon Shokubai legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippon Shokubai stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 21,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,46 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 98,95 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at