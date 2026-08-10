Nippon Shokubai stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Shokubai hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Nippon Shokubai hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 70,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29,27 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Shokubai im vergangenen Quartal 121,32 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Shokubai 101,25 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at