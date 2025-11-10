Nippon Shokubai verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Shokubai hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 21,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 98,95 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 101,78 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at