Nippon Signal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Signal präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -6,420 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 23,55 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at