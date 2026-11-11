Nippon Signal gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Signal hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,88 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Signal 28,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Nippon Signal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at