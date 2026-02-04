Nippon Signal hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Signal hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 41,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Signal 14,87 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent auf 26,68 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at