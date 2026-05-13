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13.05.2026 06:31:29
Nippon Signal: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Signal hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 121,55 JPY. Im Vorjahresviertel waren 95,31 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 43,26 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Signal 43,08 Milliarden JPY umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 185,89 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Signal 136,34 JPY je Aktie eingenommen.
Der Jahresumsatz wurde auf 114,04 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 106,86 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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