Nippon Signal zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Signal lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 28,78 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Signal 26,13 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,06 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 23,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at