Nippon Ski Resort Development: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Ski Resort Development ließ sich am 05.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Ski Resort Development die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Ski Resort Development -0,820 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,36 Milliarden JPY – eine Minderung von 6,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,45 Milliarden JPY eingefahren.

