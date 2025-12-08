|
08.12.2025 06:31:29
Nippon Ski Resort Development: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nippon Ski Resort Development ließ sich am 05.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Ski Resort Development die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Ski Resort Development -0,820 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,36 Milliarden JPY – eine Minderung von 6,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,45 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!