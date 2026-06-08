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08.06.2026 06:31:29
Nippon Ski Resort Development gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nippon Ski Resort Development hat am 05.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 36,74 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,87 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 4,53 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,20 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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