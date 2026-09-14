Nippon Ski Resort Development hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nippon Ski Resort Development hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,71 JPY. Im Vorjahresquartal waren -7,130 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Ski Resort Development im vergangenen Quartal 1,52 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Ski Resort Development 1,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 46,74 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nippon Ski Resort Development ein Gewinn pro Aktie von 34,68 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Nippon Ski Resort Development einen Umsatz von 10,46 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at