09.03.2026 06:31:29
Nippon Ski Resort Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Ski Resort Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,01 JPY gegenüber 17,75 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,50 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,09 Milliarden JPY ausgewiesen.
