Nippon Ski Resort Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Ski Resort Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.09.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2024 abgelaufen war.

Nippon Ski Resort Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 19,02 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -14,350 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 930,5 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 788,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 72,02 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 62,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Nippon Ski Resort Development mit einem Umsatz von insgesamt 8,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at