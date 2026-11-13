Nippon Soda mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Soda hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 67,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 65,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Soda 35,66 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at