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10.08.2026 06:31:29
Nippon Soda stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nippon Soda präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 61,16 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 58,46 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 32,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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