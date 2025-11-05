Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie
WKN: 859164 / ISIN: JP3381000003
|
05.11.2025 07:39:31
Nippon Steel Posts Loss In H1; Revenue Up 5.8%
(RTTNews) - Nippon Steel posted a first half loss attributable to owners of the parent of 113.4 billion yen compared to profit of 243.3 billion yen, prior year. Loss per share was 21.69 yen compared to profit of 46.58 yen. Revenue was 4.64 trillion yen, up 5.8% from prior year.
For fiscal year ending March 31, 2026, the company expects: loss attributable to owners of the parent of 60.0 billion yen, and revenue of 10.0 trillion yen.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationmehr Nachrichten
Analysen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
|3,51
|-80,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.