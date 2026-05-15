Nippon Steel Sumitomo Metal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nippon Steel Sumitomo Metal hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Nippon Steel Sumitomo Metal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Steel Sumitomo Metal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 14,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,020 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 66,78 Milliarden USD, während im Vorjahr 57,04 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at