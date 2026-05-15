|
15.05.2026 06:31:29
Nippon Steel Sumitomo Metal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nippon Steel Sumitomo Metal hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Nippon Steel Sumitomo Metal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Steel Sumitomo Metal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 14,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,020 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 66,78 Milliarden USD, während im Vorjahr 57,04 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.