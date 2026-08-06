Nippon Steel Sumitomo Metal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Steel Sumitomo Metal präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,09 USD gegenüber -0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 17,70 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,89 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at