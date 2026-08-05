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05.08.2026 06:31:29
Nippon Steel Sumitomo Metal stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nippon Steel Sumitomo Metal hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 14,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -37,470 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 821,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 008,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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