Nippon Steel Sumitomo Metal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Steel Sumitomo Metal äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,78 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Steel Sumitomo Metal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 620,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 2 172,76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

