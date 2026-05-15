Nippon Steel Sumitomo Metal verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Steel Sumitomo Metal hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 11,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Steel Sumitomo Metal -3,420 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2 806,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 143,03 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,28 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 70,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8 695,53 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10 063,22 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at