Nippon Steel Sumitomo Metal veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Steel Sumitomo Metal präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Steel Sumitomo Metal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 14,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at