Nippon Suisan Kaisha: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Suisan Kaisha präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 17,09 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Suisan Kaisha noch ein Gewinn pro Aktie von 18,67 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nippon Suisan Kaisha mit einem Umsatz von insgesamt 241,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,40 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 90,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 81,66 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nippon Suisan Kaisha in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 931,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 886,13 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at