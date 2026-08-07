Nippon Suisan Kaisha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippon Suisan Kaisha hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 24,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Suisan Kaisha 20,94 JPY je Aktie verdient.

Nippon Suisan Kaisha hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 257,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 225,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at