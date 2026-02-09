Nippon Suisan Kaisha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Suisan Kaisha hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Suisan Kaisha ein EPS von 1,92 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,54 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at