Nippon Suisan Kaisha stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Suisan Kaisha lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 26,52 JPY. Im letzten Jahr hatte Nippon Suisan Kaisha einen Gewinn von 29,21 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 236,81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 222,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at