Nippon Suisan Kaisha stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Suisan Kaisha hat am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,62 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 227,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 220,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at