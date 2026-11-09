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09.11.2026 06:31:29
Nippon Suisan Kaisha zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Suisan Kaisha hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,18 JPY gegenüber 25,62 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Suisan Kaisha im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 249,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 227,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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