02.02.2026 06:31:29
Nippon System Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nippon System Development hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 47,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent auf 30,24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
