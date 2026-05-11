Nippon System Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon System Development hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48,45 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,96 Milliarden JPY – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon System Development 28,29 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 170,49 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 153,61 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 117,81 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 107,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at