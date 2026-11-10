Nippon Systemware: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Systemware hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 65,57 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 71,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Systemware in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at