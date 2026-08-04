Nippon Systemware hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Systemware stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at