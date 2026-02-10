|
Nippon Systemware verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Systemware lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 51,59 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Systemware 76,55 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,86 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
