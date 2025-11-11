Nippon Systemware: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Systemware äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 71,22 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 83,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at