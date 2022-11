Nippon Telegraph and Telephone: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nippon Telegraph and Telephone hat am 08.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,639 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Telegraph and Telephone 0,815 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 26,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,674 USD sowie einem Umsatz von 21,46 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at