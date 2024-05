Nippon Telegraph and Telephone: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nippon Telegraph and Telephone lud am 10.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 24,63 Milliarden USD, gegenüber 26,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,48 Prozent präsentiert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,558 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 23,49 Milliarden USD geschätzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,61 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 92,49 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 96,93 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,51 USD und einem Umsatz von 88,75 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at