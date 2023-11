Nippon Telegraph and Telephone gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Telegraph and Telephone hat am 07.11.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,578 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,639 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,74 Prozent zurück. Hier wurden 21,73 Milliarden USD gegenüber 22,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,654 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 22,04 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at