Nippon Telegraph and Telephone gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Telegraph and Telephone hat sich am 09.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,744 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,859 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 25,10 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,26 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,758 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 23,61 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at