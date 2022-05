Nippon Telegraph and Telephone informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Telegraph and Telephone hat am 12.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 38,17 JPY gegenüber 24,08 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.206,00 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.233,21 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 38,98 JPY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3.216,27 Milliarden JPY geschätzt worden war.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 329,29 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 248,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nippon Telegraph and Telephone in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.156,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 11.943,97 Milliarden JPY im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 315,29 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 12.167,40 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at